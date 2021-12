Le Iene, Matteo Giunta e le “incomprensioni non risolte” con il cugino Filippo Magnini per Federica Pellegrini: “Non credo che verrà al matrimonio” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Da sempre riservato sulla propria vita privata, questa volta Matteo Giunta ha fatto un’eccezione. L’allenatore di nuoto, futuro marito di Federica Pellegrini nonché cugino dell’ex fidanzato di lei, Filippo Magnini, a Le Iene ha detto: “Le ho chiesto di sposarla e lei mi ha detto sì. Mi auguro che staremo insieme tutta la vita. Prima pensavo fosse davvero difficile, ma Fede mi ha fatto cambiare idea”, ha esordito nell’intervista andata in onda il 7 dicembre. Poi ha aggiunto: “Lei scherzosamente mi ha sempre detto: ‘Finché non ho il brilloccone al dito, non se ne parla’. La scelta dell’anello? Ho fatto tutto da solo. La cerimonia sarà in chiesa“. In seguito ha raccontato i primi mesi insieme, il corteggiamento e poi l’innamoramento: “Stiamo insieme da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Da sempre riservato sulla propria vita privata, questa voltaha fatto un’eccezione. L’allenatore di nuoto, futuro marito dinonchédell’ex fidanzato di lei,, a Leha detto: “Le ho chiesto di sposarla e lei mi ha detto sì. Mi auguro che staremo insieme tutta la vita. Prima pensavo fosse davvero difficile, ma Fede mi ha fatto cambiare idea”, ha esordito nell’intervista andata in onda il 7 dicembre. Poi ha aggiunto: “Lei scherzosamente mi ha sempre detto: ‘Finché non ho il brilloccone al dito, non se ne parla’. La scelta dell’anello? Ho fatto tutto da solo. La cerimonia sarà in chiesa“. In seguito ha raccontato i primi mesi insieme, il corteggiamento e poi l’innamoramento: “Stiamo insieme da ...

