La moglie del capo dell’immigrazione del Viminale coinvolta in un’inchiesta per caporalato

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladeldel Dipartimento per le libertà civili e immigrazione delMichele di Bari è tra le 16 persone indagate nell’inchiesta perralato dei carabinieri e della procura di Foggia che ha portato all’arresto di cinque persone, due delle quali in carcere. L’operazione ha portato in carcere due persone, un senegalese e un gambiano: altre tre sono agli arresti domiciliari. Per altre undici è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per tutti le accuse sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri della compagnia di Manfredonia e dal nucleo dei carabinieri dell’Ispettorato del lavoro. Il periodo sotto indagine riguarda fatti accaduti tra luglio e ottobre del 2020. Nel corso delle indagini è stato chiesto ...