La cartolina di Natale di William | Kate e i principini è insolita

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è sempre un messaggio o più di uno dietro le foto di, le foto ufficiali che scelgono con i. Ladiarriva puntuale anche quest’anno ma è. Questa volta lo scatto è estivo, è una foto scattata durante un viaggio in Giordania. Non ci sono maglioni di lana, come sempre c’è una famiglia che è in posa per il fotografo ma c’è anche tutta la bellezza dei loro sorrisi, quel pizzico di spontaneità. Ci sono le mani diche si poggiano sull’altro e i suoi figli più grandi. Charlotte è bellissima, George sembra avere perso un po’ della sua timidezza, Louis è come sempre in prima fila. Lanatalizia dei duchi di Cambridge è una foto di inizio anno “Felici di ...