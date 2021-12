Il crollo emotivo e l'abbandono ai Giochi di Tokyo: Simon Biles "atleta dell'anno" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Scelta storica di Time: in copertina ci finisce Simone Biles, nominata dal prestigioso magazine americano "atleta dell'anno" per il 2021. Una decisione a suo modo controcorrente: la Biles è di certo la più grande ginnasta nella storia americana, una tra le più vincenti e iconiche di sempre a livello mondiale. Eppure, il 2021 è stato l'anno del suo crollo emotivo ai Giochi olimpici di Tokyo 202o, abbandonati perché incapace di reggere la pressione. Un ko psico-fisico che ha sconcertato gli Stati Uniti e il mondo. Eppure, quello che per molti era un fallimento sportivo, è diventato alla lunga il trionfo dell'onestà e della trasparenza morale, uno straordinario atto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Scelta storica di Time: in copertina ci finisce, nominata dal prestigioso magazine americano "" per il 2021. Una decisione a suo modo controcorrente: laè di certo la più grande ginnasta nella storia americana, una tra le più vincenti e iconiche di sempre a livello mondiale. Eppure, il 2021 è stato l'del suoaiolimpici di202o, abbandonati perché incapace di reggere la pressione. Un ko psico-fisico che ha sconcertato gli Stati Uniti e il mondo. Eppure, quello che per molti era un fallimento sportivo, è diventato alla lunga il trionfo'onestà ea trasparenza morale, uno straordinario atto di ...

