Gf Vip | Delia Duran Beccata Con Un Altro Uomo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 10 dicembre 2021) A poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello Vip, spuntano degli scatti che ritraggonotra le braccia di unuomo. Immagini che potrebbero essere mostrate in puntata proprio ad Alex Belli. Come reagirà l’attore? Nell’attesa, si è venuti a sapere che l’uomo misterioso paparazzato con la, sarebbe una persona solo in cerca di visibilità. Ma ecco tutti i dettagli sulla vicenda!bacia un: tutta una sceneggiata?è stata paparazzata mentre bacia unuomo. Gli scatti sono stati diffusi da Whoopsee.it e ritraggono la moglie di Alex Belli in atteggiamenti intimi con un persona misteriosa, in un noto ristorante di Milano. Nel dettaglio, è stato svelato che i due hanno passato una ...