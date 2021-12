F1, risultati e classifica FP2 GP Abu Dhabi 2021: Hamilton in testa, Verstappen 4°. Ferrari attardate (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Il pilota della Mercedes ha timbrato 1:23.691 e ha chiuso al meglio questo venerdì di apertura negli Emirati Arabi Uniti. Il britannico ha preceduto la Alpine di Esteban Ocon di 0.343 e il compagno di squadra Valtteri Bottas di 0.392. Max Verstappen, in lotta con il sette volte Campione del Mondo per il titolo iridato (i due sono appaiati in classifica generale), si trova in quarta posizione a 0.641: l’olandese della Red Bull aveva chiuso al comando la FP1, nel pomeriggio ha però accusato un distacco abbastanza interessante. Alle sue spalle l’altra Red Bull di Sergio Perez. Discorso però diverso sui long run, dove Verstappen ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lewisha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Il pilota della Mercedes ha timbrato 1:23.691 e ha chiuso al meglio questo venerdì di apertura negli Emirati Arabi Uniti. Il britannico ha preceduto la Alpine di Esteban Ocon di 0.343 e il compagno di squadra Valtteri Bottas di 0.392. Max, in lotta con il sette volte Campione del Mondo per il titolo iridato (i due sono appaiati ingenerale), si trova in quarta posizione a 0.641: l’olandese della Red Bull aveva chiuso al comando la FP1, nel pomeriggio ha però accusato un distacco abbastanza interessante. Alle sue spalle l’altra Red Bull di Sergio Perez. Discorso però diverso sui long run, dove...

