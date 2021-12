F1 | Hamilton domina le FP2 di Abu Dhabi sul giro secco Verstappen risponde con un ottimo passo gara

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Mercedes suona la campana e lancia un segnale di forza molto importante nei confronti della Red Bull dopo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu2021, valido come ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lewisha firmato il miglior tempo in FP2 nella simulazione di qualifica con gomme soft, stampando un notevole 1’23?691 (al terzo tentativo sullo stesso treno di pneumatici) e rifilando almeno tre decimi al resto della concorrenza. Il primo degli inseguitori in classifica non è però Max, solo 4° a 641 millesimi dalla vetta, ma un sorprendente Esteban Ocon alla guida dell’Alpine con 343 millesimi di distacco dal crono di. Il francese ex Racing Point ha preceduto addirittura la seconda Mercedes di Valtteri Bottas, 3° a 392 millesimi dal compagno di squadra ...

Advertising

GianlucaZippo : Domina #Hamilton nelle #FP2 di Abu Dhabi, seguito dalla sorpresa #Ocon e da #Bottas. #Verstappen 4° e staccato, ma… - telodogratis : F1, Gp Abu Dhabi: Verstappen domina le prime libere, Hamilton terzo - glooit : F1, Gp Abu Dhabi: Verstappen domina le prime libere, Hamilton terzo leggi su Gloo - Italian : F1, Gp Abu Dhabi: Verstappen domina le prime libere, Hamilton terzo - glooit : F1, Gp Abu Dhabi: Verstappen domina le prime libere, Hamilton terzo leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton domina

Rai Sport

L'olandese della Red Bull ha ottenuto il miglior giro (1.25.009) davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas (+0.196) e Lewis(+0.346) e al compagno di scuderia Sergio Perez (+0.354). In ottava ...E' come cone Verstappen in Formula 1. E credo che i tifosi siano felici perchè è questo che vogliono vedere, non una squadra cheda sola". Così l'ex n.1 azzurro Francesco Toldo, ...Mercedes suona la campana e lancia un segnale di forza molto importante nei confronti della Red Bull dopo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, valido come ultimo roun ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Gli ultimi tempi non cambiano le carte in tavola. Attenzione! Kimi Raikkonen a muro!! Il finlandese è andato pesantemente contro le barriere in curva 15 ...