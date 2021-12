Animali Fantastici - I segreti di Silente, il teaser svela le prime immagini di Mads Mikkelsen (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lunedì verrà diffuso il primo trailer di Animali Fantastici - I segreti di Silente e nel teaser viene mostrato anche Mads Mikkelsen in versione Grindelwald. Animali Fantastici: I segreti di Silente ha ora un teaser che permette di vedere le prime sequenze dell'atteso terzo capitolo della storia di Newt Scamander. Il video ripercorre la saga di Harry Potter e l'impatto che ha avuto sugli spettatori, oltre a mostrare i primi fotogrammi in cui appare Mads Mikkelsen nel ruolo di Grindelwald, originariamente interpretato da Johnny Depp, e tante spettacolari sequenze d'azione. Nella giornata di lunedì verrà mostrato il trailer ufficiale di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lunedì verrà diffuso il primo trailer di- Idie nelviene mostrato anchein versione Grindelwald.: Idiha ora unche permette di vedere lesequenze dell'atteso terzo capitolo della storia di Newt Scamander. Il video ripercorre la saga di Harry Potter e l'impatto che ha avuto sugli spettatori, oltre a mostrare i primi fotogrammi in cui apparenel ruolo di Grindelwald, originariamente interpretato da Johnny Depp, e tante spettacolari sequenze d'azione. Nella giornata di lunedì verrà mostrato il trailer ufficiale di ...

Advertising

ciakmag : Lunedì ne sapremo di più, ma già il teaser è imperdibile per ogni fan di #HarryPotter #FantasticBeasts3… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Animali Fantastici - I segreti di Silente, il teaser svela le prime immagini di Mads Mikkelsen… - Ele90AM : RT @portkey: Avete visto le prime immagini (in italiano) di Animali Fantastici: I segreti di Silente? Vi aspettiamo in diretta stasera alle… - Bea_Rinaldi : Lunedì esce il trailer di Animali Fantastici - I segreti di Silente. Sono in totale estasi. Non vedo l’ora!!! ???????? - ginmagination_ : RT @portkey: Avete visto le prime immagini (in italiano) di Animali Fantastici: I segreti di Silente? Vi aspettiamo in diretta stasera alle… -