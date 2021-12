Uomini e Donne, Joele Milan ufficializza la fine della relazione con Ilaria Melis: “Lei non è stata la mia scelta all’interno del programma” (Di giovedì 9 dicembre 2021) E’ finita la relazione tra Joele Milan e Ilaria Melis. Da tempo ormai si vociferava di una crisi tra i due ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne che sono stati cacciati dalla trasmissione per essersi organizzati per avere un contatto fuori dagli studi all’insaputa della redazione. Dopo le dichiarazioni di Deianira Marzano, che si era detta sicura del loro addio, solo ieri ad intervenire era stata Ilaria che aveva confermato il momento ‘no’, senza però parlare di una rottura definitiva. Questa volta, invece, a dire la sua è stato Joele che, contrariamente a quanto affermato ieri da Ilaria, ha ufficializzato la fine della ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 dicembre 2021) E’ finita latra. Da tempo ormai si vociferava di una crisi tra i due ex protagonisti del Trono Classico diche sono stati cacciati dalla trasmissione per essersi organizzati per avere un contatto fuori dagli studi all’insaputaredazione. Dopo le dichiarazioni di Deianira Marzano, che si era detta sicura del loro addio, solo ieri ad intervenire erache aveva confermato il momento ‘no’, senza però parlare di una rottura definitiva. Questa volta, invece, a dire la sua è statoche, contrariamente a quanto affermato ieri da, hato la...

