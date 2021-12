Uomini e Donne anticipazioni, sorpresa per Ida Platano: parterre in visibilio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano una gran sorpresa per Ida Platano che le permetterà di rinascere al dating show Oggi, giovedì 9 dicembre, a partire dalle 14:45 andrà in onda la penultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Le anticipazioni del dating show fanno sapere che Ida Platano si accomoderà nuovamente al L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ledisvelano una granper Idache le permetterà di rinascere al dating show Oggi, giovedì 9 dicembre, a partire dalle 14:45 andrà in onda la penultima puntata della settimana di. Ledel dating show fanno sapere che Idasi accomoderà nuovamente al L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - BeppeSala : Sant’Ambrogio un giorno speciale per Milano. Celebriamo donne e uomini che, nell’impegno lavorativo e sociale, si s… - Piero43 : RT @winter_design: @Moonlightshad1 Grazie Cristina per ricordare questa che è la battaglia cruciale della nostra era: il voto in Parlamento… - silentivm_ : È davvero triste che le donne per poter viaggiare da sole debbano stare sempre all'erta e pensare a tutte le possib… -