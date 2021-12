Trasporto disabili, lettera di diffida al Comune (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Consulta per le Persone in Difficoltà e il Comitato per la Garanzia del Trasporto Scolastico disabili Torino hanno inviato una lettera di diffida al Comune di Torino per quanto riguarda il Trasporto disabili. Indirizzari della lettera il sindaco Stefano Lo Russo e l’assessora alla Scuola Carlotta Salerno. “Nonostante i tentativi messi in atto da parte della nuova amministrazione per intervenire nella risoluzione di questo gravissimo problema, nato fin dalla ripresa dell’anno scolastico in corso, gli alunni torinesi con disabilità e le loro famiglie continuano ogni giorno a dover fronteggiare un vero e proprio inferno, legato al sistema del Trasporto scolastico sempre più inefficiente e quel che è peggio causa di ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Consulta per le Persone in Difficoltà e il Comitato per la Garanzia delScolasticoTorino hanno inviato unadialdi Torino per quanto riguarda il. Indirizzari dellail sindaco Stefano Lo Russo e l’assessora alla Scuola Carlotta Salerno. “Nonostante i tentativi messi in atto da parte della nuova amministrazione per intervenire nella risoluzione di questo gravissimo problema, nato fin dalla ripresa dell’anno scolastico in corso, gli alunni torinesi contà e le loro famiglie continuano ogni giorno a dover fronteggiare un vero e proprio inferno, legato al sistema delscolastico sempre più inefficiente e quel che è peggio causa di ...

