Scott Redding | primo contatto con BMW a Valencia

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Con il round di Mandalika di due settimane fa,ha chiuso il suo ciclo con Ducati per iniziare quello con BMW. Il pilota britannico ha iniziato in questi giorni la preparazione alla sua nuova sfida, compiendo i primi giri con la M 1000 RR. Il 28enne ha percorso qualche tornata a, per prendere dimestichezza con il nuovo mezzo. Il 15 dicembre farà la conoscenza della squadra, per quelli che saranno gli ultimi test prima della pausa invernale.: com’è andato ilcon BMW? Il giorno dell’Immacolata, in unapiovosa ma non freddissima (15 gradi),ha approfittato di una normale sessione di track day per prendere familiarità con la “Bimmer”. Si tratta di una moto stradale, ...

Se in Italia la giornata di domani sarà festiva, persarà tutt'altro. Dopo aver infatti compiuto un primo shakedown nei giorni scorsi in quel di Valencia in sella alla versione stradale della sua BMW, domani e dopo domani l'inglese potrà ...Viaggio in Spagna per i team BMW in vista della stagione 2022. Mentre il team dell'Endurance è ad Almeria per i primi test invernali insieme al nuovo acquisto Jeremy Guarnoni, a Valenciamostra per la prima volta ai social la sua BMW M1000RR con tanto di #45 sul cupolino per la stagione 2022. BMW M1000RR rigorosamente in livrea nera, quella da test, in attesa di quella ...Scott Redding ha completato i suoi primi giri sulla BMW Superbike in un test privato andato in scena ad Estoril in vista del suo passaggio al marchio tedesco nel 2022.Chaz Davies si è ritirato dalle corse al termine della stagione 2021, ma la prossima stagione potrebbe essere protagonista con un nuovo ruolo: Scott Redding ha espresso il desiderio di averlo come coa ...