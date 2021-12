Pantone 2022: Very Peri è il colore dell’anno (e la moda lo conferma) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si tratta di un mix tra blu, viola e rosso e l'istituto più autorevole in tema colori lo descrive come una cromia creativa e intrigante. Perfetta per look iper femminili… e infatti è già una delle protagoniste indiscusse delle collezioni Primavera-estate 2022 Leggi su vanityfair (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si tratta di un mix tra blu, viola e rosso e l'istituto più autorevole in tema colori lo descrive come una cromia creativa e intrigante. Perfetta per look iper femminili… e infatti è già una delle protagoniste indiscusse delle collezioni Primavera-estate

