Napoli-Leicestere – Missione compiuta | si va ai sedicesimi

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ultima giornata del girone C di Europa League, Napoli-Leicester. Il Napoli di mister Spalletti era chiamato a fare bottino pieno per poter sperare almeno nel …

Il Napoli batte al Maradona il Leicester 3-2 con il gol di Ounas e una doppietta di Elmas e chiude il girone di Europa League al secondo posto. Al 5' passa in vantaggio il Napoli con Ounas che si inse ...Napoli, 9 dic. - Il Napoli batte 3-2 il Leicester in un match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Europa League, disputato allo stadio 'Marado ...