Muriel e Malinovskyi danno la scossa | Toloi tra i pochi a salvarsi

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Musso 6: Giocare con i piedi non è il suo forte. Molto più impegnato nel riscaldamento che in partita, il tabellino dice tre tiri e tre gol. Assolto per insufficienza di prove, al titolo “ la dura vita del portiere”.6,5: Tra i, da vero capitano. Demiral 5: La grave incomprensione con De Roon costa il gol a freddo e pesa a soli cinque minuti dall’inizio. Serataccia, non fa scattare il fuorigioco sul raddoppio. Djimsiti ( 1’2t) 6: Il rimpianto di non partire dall’inizio. Palomino 5,5: Equilibrio e mentalità hanno preso il posto di qualche amnesia passata. Buoni anticipi e un paio di disimpegni approssimativi nel primo tempo. Arranca sul terzo gol del Villarreal compromettendo la prestazione. Anche lui soffre Danjuma oltre il lecito. Hateboer 5,5: Dal suo metatarso sinistro, ora guarito, alla caviglia sinistra di ...

Advertising

CavalloPezzella : Con #Muriel e #Malinovskyi dentro qualità e siamo altra squadra. Magari potessero sempre giocatore titolare. Quando… - sportli26181512 : Atalanta-Villarreal 2-3: video, gol e highlights: Sotto 3-0 subito dopo l'intervallo, all'Atalanta non riesce la ri… - calanalisi : #Pessina duttile e intelligente ma senza passo e creatività necessari per un 3/4ista. Neroazzurri + incisivi con… - SIX_JLeno : @FootballAndDre1 Muriel il giocatore con più talento in serie A (seguito da Sensi), Malinovskyi prende chala per le… - parado_nobailao : muriel e malinovskyi sono i miei protetti, ha fatto goal uno @Luisfmuriel09 cosa aspetti? -

Ultime Notizie dalla rete : Muriel Malinovskyi

Reti: nel pt 3' Danjuma, 42' Capoue; nel st 6' Danjuma, 26', 35' Zapata. Angoli: 3 - 1 per l'Atalanta. Recupero: 4' e 5'. Ammoniti: Alberto Moreno eper gioco falloso, Dani Parejo ...prova a riaccenderle al 71' con un gran gol dal limite, ma il tempo per fare altri 3 gol è poco. Uno lo fa Zapata con un gran tocco sotto all'80'. Poi sempre lui e(palo) illudono ...Arnaut Danjuma struck twice as Villarreal won 3-2 away to Atalanta on Thursday in a match rearranged after heavy snowfall to clinch the final spot in the Champions League last 16. Villarreal finished ...Bergamo, 9 dicembre 2021 - L'Atalanta si arrende al Villarreal e continuerà la propria avventura europea in Europa League. La Dea esce sconfitta al Gewiss Stadium contro il Sottomarino Giallo nell'ult ...