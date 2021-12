Manovra | Lega | emendamento su pagamento Iva multinazionali

Advertising

CatalfoNunzia : Condividiamo le preoccupazioni del Forum Terzo Settore sulla norma della Lega che impone alle associazioni del Terz… - FrancoZerlenga : Quale Patrimoniale : la lega fascista e’ e fascista rimane la vita dei poveri non ha valore e i lavoratori che vota… - LaCavandoli : RT @massimobitonci: #sciopero #manovra: BITONCI, #silenzio di #Letta su #Cgil e' clamoroso (ANSA) - ROMA, 07 DIC @LegaSalvini @LegaCamera @… - guiodic : RT @AniMatMigrante: Tutta la destra (pupazzetti, frucci-frucci, Renzi, il Corriere) sta sciacallando all'unisono sulla vittima di una terri… - TonusAldo : RT @LegaCamera: ++ ?? MANOVRA, #BITONCI (LEGA): SILENZIO DI LETTA SU CGIL È CLAMOROSO ++ 'Il silenzio del segretario del Pd di fronte alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Lega

Agenzia ANSA

E' quanto si legge in una nota della. . 9 dicembre 2021Leggi Anche, Landini: 'Sul rinvio del taglio delle tasse ai redditi alti Draghi messo in ... Tutti per la prima volta, e comemi prendo una parte di merito, pagheranno l'anno prossimo meno ..."Nel giorno della maxi multa ad Amazon, la Lega ricorda di aver depositato un emendamento che riguarda il pagamento dell'Iva da parte delle multinazionali che rischiano di fare concorrenza sleale a ne ...Legge di bilancio 2022: si amplia l'accesso all' APE sociale per gli edili, proroga Opzione donna e Quota 100 diventa 102. Le altre proposte di riforma complessiva e i dati OCSE.