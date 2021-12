Lusso rilassato | cottagecore e sostenibilità | ecco le tendenze nozze 2022

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) - ? Se il 2021 ha marcato il ritorno dei matrimoni, ilpromette essere l'anno del boom. Tra le numerose proposte die i rinvii dovuti al COVID-19, le agende dei professionisti del settore scoppiano e i futuri sposi non vedono l'ora di celebrare il loro grande Sì come da tempo sognato. ? Ma come saranno ledel prossimo anno? Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide, in qualità di leader del settore nuziale e punto di contatto tra aziende e coppie di sposi, ha analizzato su scala locale e internazionale quali saranno le. ?, stile “guinguette”e “” sono solo alcune delle parole chiave per ledel ...