Inter | De Vrij torna a disposizione di Inzaghi | da valutare Dumfries

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Simoneritrova Stefan DeBuone notizie per Simonearrivano dall’infermeria. Stefan Deè totalmente recuperato è puòre ad occupare il suo posto al centro della difesa nerazzurra dopo l’infortunio accusato durante l’ultima sosta per le Nazionali; da, invece, le condizioni di Denzelnon uscito al meglio dalla sfida del Bernabeu. “Anche Kolarov èto arruolabile e convocabile, mentre pure per Ranocchia ci sono sensazioni positive per averlo adomenica contro il Cagliari. Resta out ancora Darmian, mentre all’inizio della prossima settimana verrà rivalutato anche Correa, uscito per un affaticamento muscolare sabato scorso a Roma”.“Oggi ...