I 19 convocati di Spalletti per la gara col Leicester: il Napoli ritrova un big (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Napoli ha diramato i convocati di Luciano Spalletti per l’ultima partita del girone di Europa League contro il Leicester City. In tutto sono giusto 19 i convocati, tra cui risaltano anche due ragazzi provenienti dalla Primavera, a sancire la pesantezza dell’emergenza infortuni che il Napoli deve oltrepassare. convocati il difensore Costanzo, capitano della Primavera di Frustalupi, e Vergara a centrocampo. Tante le assenze, non recuperano Insigne, Fabian Ruiz e Anguissa, tempi di recupero ancora ignoti invece per Osimhen, Koulibaly e Lobotka. Rientra invece Kostas Manolas. I convocati di #NapoliLeicester #UEL#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/EIMmCT5WuR— Official SSC ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilha diramato idi Lucianoper l’ultima partita del girone di Europa League contro ilCity. In tutto sono giusto 19 i, tra cui risaltano anche due ragazzi provenienti dalla Primavera, a sancire la pesantezza dell’emergenza infortuni che ildeve oltrepassare.il difensore Costanzo, capitano della Primavera di Frustalupi, e Vera centrocampo. Tante le assenze, non recuperano Insigne, Fabian Ruiz e Anguissa, tempi di recupero ancora ignoti invece per Osimhen, Koulibaly e Lobotka. Rientra invece Kostas Manolas. Idi ##UEL#ForzaSempre pic.twitter.com/EIMmCT5WuR— Official SSC ...

Advertising

ralphfiennes55 : RT @FANPAGESSCNA: Nei convocati di stasera c'è una sorpresa si tratta di Vergara, giovane centrocampista in forza nella primavera, scelta q… - sportface2016 : #NapoliLeicester, tanti assenti: ecco i convocati - _SiGonfiaLaRete : UFFICIALE - #NapoliLeicester, i convocati di Spalletti. La decisione su #Manolas: - FANPAGESSCNA : Nei convocati di stasera c'è una sorpresa si tratta di Vergara, giovane centrocampista in forza nella primavera, sc… - CalcioPillole : La lista dei convocati diramata da Spalletti per #NapoliLeicester #UEL -