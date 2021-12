Fiocco rosa a UeD | benvenuta Alycia È “un’emozione inspiegabile” per i neo genitori

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Un altro lieto evento nella grande famiglia di UeD. Solo pochi giorni fa i fan della trasmissione festeggiavano la gioia di Ester Glam: il primo dicembre scorso la ex corteggiatrice di Paolo Crivellin ha partorito il secondo figlio. Un altro maschietto dopo il piccolo Gabriele e che è stato chiamato Brando. Nelle scorse ore invece, esattamente a una settimana di distanza, un. Un’altra protagonista del dating show è diventata mamma, ma per la prima volta e di una bambina. Si chiamala piccola, venuta al mondo il 7 dicembre scorso come annunciato dai neo, al colmo della gioia. La coppia si è conosciuta circa tre anni fa ed è stata travolta dalla passione: il primo incontro risale a poche settimane di distanza dalla fine della relazione tra l’ex corteggiatrice UeD e Mariano Catanzaro, con ...

Advertising

Frances19612601 : RT @mariateresacip: Il pregio di una gattina vanitosa, dall'immancabile fiocco rosa, nata dalle dita ironiche e gentili di @too_xedo è quel… - sofia_fiocco : rosa chemical nelle cuffiette, cammino sotto la luna e le stelle - Toni_ct_1 : RT @mariateresacip: Il pregio di una gattina vanitosa, dall'immancabile fiocco rosa, nata dalle dita ironiche e gentili di @too_xedo è quel… - Rainbow_Uapa : RT @mariateresacip: Il pregio di una gattina vanitosa, dall'immancabile fiocco rosa, nata dalle dita ironiche e gentili di @too_xedo è quel… - pixie44042532 : RT @mariateresacip: Il pregio di una gattina vanitosa, dall'immancabile fiocco rosa, nata dalle dita ironiche e gentili di @too_xedo è quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa

Cronache Cittadine

Francesco Sarcina è diventato papà: è nata Yelaiahper Francesco Sarcina, noto cantante italiano nonché frontman de Le Vibrazioni. Su Instagram, infatti, l'artista ha annunciato la ...quindi in casa Sarcina, proprio nello stesso periodo in cui l'ex moglie di Francesco, Clizia è in dolce attesa del nuovo compagno Paolo Ciavarro . Per loro però arriverà un maschietto...Gossip. Francesco Sarcina è diventato papà per la terza volta. Francesco Sarcina è diventato papà: è nata Yelaiah. Fiocco rosa per Francesco Sarcina, noto cantante italiano nonché frontman de Le ...Belén Rodríguez e Fedez catturano i primi fiocchi di neve a Milano. Il magico momento è arrivato nelle prime ore del giorno dell'Immacolata.