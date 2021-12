Ferrero interrogato, ma si avvale della facoltà di non rispondere (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ha deciso di non rispondere alle domande del giudice e si è avvalso della facoltà di non rispondere, come già preannunciato nelle scorse ore, durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Paola, Massimo Ferrero, presidente dimissionario della Sampdoria arrestato per bancarotta. Lo ha riferito l’avvocato Luca Ponti, difensore di Ferrero insieme alla collega Pina L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ha deciso di nonalle domande del giudice e si è avvalsodi non, come già preannunciato nelle scorse ore, durante l’rio di garanzia davanti al gip di Paola, Massimo, presidente dimissionarioSampdoria arrestato per bancarotta. Lo ha riferito l’avvocato Luca Ponti, difensore diinsieme alla collega Pina L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Ferrero interrogato, ma si avvale della facoltà di non rispondere: Ha deciso di non rispondere… - CalcioFinanza : Ferrero interrogato dopo l'arresto: si avvale della facoltà di non rispondere -