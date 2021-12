Fermato un uomo per l’omicidio del professore a Tarquinia: ipotesi delitto passionale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si fa strada l’ipotesi del delitto passionale dietro l’omicidio di Dario Angeletti, biologo marino e professore associato all’università di Viterbo, trovato morto in un’auto nel parcheggio sterrato nei pressi delle Saline, a Tarquinia, vicino Roma. Gli inquirenti hanno Fermato un uomo, un 70enne di San Martino al Cimino, che conosceva la vittima perché in passato avrebbero lavorato nella stessa università. Il Fermato si trova all’ospedale viterbese di Belcolle perché ha accusato un malore durante l’interrogatorio con i carabinieri, che in piena notte si erano recati a casa sua per portarlo in caserma. Sembra sia già stato denunciato in passato per stalking. Il 70enne al momento è piantonato nel reparto di Medicina protetta in attesa ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si fa strada l’deldietrodi Dario Angeletti, biologo marino eassociato all’università di Viterbo, trovato morto in un’auto nel parcheggio sterrato nei pressi delle Saline, a, vicino Roma. Gli inquirenti hannoun, un 70enne di San Martino al Cimino, che conosceva la vittima perché in passato avrebbero lavorato nella stessa università. Ilsi trova all’ospedale viterbese di Belcolle perché ha accusato un malore durante l’interrogatorio con i carabinieri, che in piena notte si erano recati a casa sua per portarlo in caserma. Sembra sia già stato denunciato in passato per stalking. Il 70enne al momento è piantonato nel reparto di Medicina protetta in attesa ...

