Europa League, programma completo: in campo Napoli e Lazio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ultimo turno di Europa League, con situazioni in bilico. Una Europa League che si preannuncia combattutissima dopo la retrocessione di Barcellona, Porto, Borussia Dortmund ed una tra Atalanta e Villareal. Arrivare primi è fondamentale per evitare queste corazzate ai sedicesimi ed è per questo che Napoli e Lazio sono costrette a vincere. I partenopei devono vincere e sperare che lo Spartak non faccia più di un punto con il Legia. Discorso diverso per la Lazio che, invece, deve battere il Galatasaray all’Olimpico per superarlo. Nel Girone D basta un punto al Francoforte, mentre nel Girone A il Lione è già primo. Nel Girone B basta un punto al Monaco contro il fanalino di coda Sturm Graz, invece il Braga, nel Girone F, deve vincere con lo Stella Rossa per arrivare al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ultimo turno di, con situazioni in bilico. Unache si preannuncia combattutissima dopo la retrocessione di Barcellona, Porto, Borussia Dortmund ed una tra Atalanta e Villareal. Arrivare primi è fondamentale per evitare queste corazzate ai sedicesimi ed è per questo chesono costrette a vincere. I partenopei devono vincere e sperare che lo Spartak non faccia più di un punto con il Legia. Discorso diverso per lache, invece, deve battere il Galatasaray all’Olimpico per superarlo. Nel Girone D basta un punto al Francoforte, mentre nel Girone A il Lione è già primo. Nel Girone B basta un punto al Monaco contro il fanalino di coda Sturm Graz, invece il Braga, nel Girone F, deve vincere con lo Stella Rossa per arrivare al ...

Advertising

Gazzetta_it : Avanti in Champions... per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui - CB_Ignoranza : Il Barcellona viene travolto 3-0 dal Bayern Monaco e per la prima volta in 20 anni non supera il girone di Champion… - sscnapoli : ??? #NapoliLeicester sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. ?? - SportNewsCentr1 : Le partite di oggi delle squadre italiane impegnate in Europa: Champions League #Atalanta - #Villarreal (19:00) E… - sarahexplore_ : RT @CB_Ignoranza: Il Barcellona viene travolto 3-0 dal Bayern Monaco e per la prima volta in 20 anni non supera il girone di Champions Leag… -