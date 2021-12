Europa League, Lazio - Galatasaray 0 - 0: biancocelesti secondi nel Gruppo E (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Lazio aveva un solo risultato a disposizione per ribaltare le gerarchie del Gruppo E di Europa League e accedere direttamente agli ottavi senza passare per i sedicesimi: battere il Galatasaray . La ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Laaveva un solo risultato a disposizione per ribaltare le gerarchie delE die accedere direttamente agli ottavi senza passare per i sedicesimi: battere il. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, Lazio - Galatasaray 0 - 0: biancocelesti secondi nel Gruppo E La Lazio aveva un solo risultato a disposizione per ribaltare le gerarchie del Gruppo E di Europa League e accedere direttamente agli ottavi senza passare per i sedicesimi: battere il Galatasaray . La missione non riesce e ai biancocelesti, che a onor del vero riescono a produrre poco tra ...

Europa League: Lazio - Galatasaray 0 - 0, biancocelesti agli spareggi Lazio e Galatasaray 0 - 0 in una partita del gruppo E di Europa League, giocata all'Olimpico. Con questo risultato la squadra di Sarri è seconda nel girone e ora dovrà disputare, a febbraio 2022, gli spareggi con una delle terze nei gironi di Champions per ...

Europa League, Napoli infallibile: superati i gironi in tutte le partecipazioni Il Napoli passa i gironi di Europa League dopo la vittoria sul Leicester: è la sua sesta qualificazione. In tutte e sei le partecipazioni al torneo il Napoli ha trovato la qualificazione alla fase ad ...

Lazio - Galatasaray, Milinkovic: "Non volevamo prendere gol, questo ci ha frenati..." Serata amara per la Lazio, il sorpasso per gli ottavi di Europa League sbatte sulla muraglia turca del Galatasaray. Al termine del match Sergej Milinkovic-Savic ha analizzato il pareggio ai microfoni.

