Ed è venuta anche in visita non ufficiale

I look più belli della Regina Elisabetta II guarda le foto Dal 1951, quindi pochi mesi prima di salire al trono, la regina Elisabetta ha compiuto cinque visite ufficiali in Italia – non tantissime, rispetto ad altri paesi visitati decine di volte. Ma come racconta Ilaria Grillini nel suo libro Elisabetta la regina "Italiana"- La lunga storia d'amore che lega i Windsor al nostro Paese (Rai Libri), il legame che la sovrana britannica ha con l'Italia è indiscutibile. A iniziare dall'amore per la Sicilia nato dai racconti della nonna, la regina Mary, madre di Giorgio VI.

