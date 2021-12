È dalla fine della Grande guerra che non c' erano così pochi nati e così tanti morti

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 59,2 milioni nel 2020 i residenti in Italia, lo 0,7 per cento in meno rispetto all'anno precedente. Per essere precisi, al 31 dicembre 2020, data di riferimentoterza edizione del Censimento permanente dell'Istat, la popolazione in Italia è di 59.236.213 persone. La pandemia da Covid-19 ha accentuato la tendenza alla recessione demografica già in atto e il decremento di popolazione registrato tra l'inizio e ladell'anno 2020 risente di questo effetto. Il nuovo record minimo delle nascite (405 mila) e l'elevato numero di decessi (740 mila) aggravano la dinamica naturale negativa che caratterizza il nostro paese. Come è distribuita la popolazione in Italia e il ruolopandemia Il 46,3 per cento degli italiani risiede nella parte settentrionale del paese, il 19,8 per cento in quella centrale, il restante 33,8 per ...