Dayane Mello per la prima volta guarda le immagini del presunto stupro a La Fazenda e reagisce così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Per settimane si è parlato dell’avventura diall’interno del reality brasiliano La. Per la modella 32enne erano stati mossi mari e monti dopo la vicenda delda parte del cantante Nego Do Borel (poi squalificato). Anche Le Iene si erano occupate del caso, riportando le dichiarazioni dell’avvocato di: “Non sembra lucida, una donna prova paura a parlare di quanto ha passato, possono volerci anniche comprenda ed elaborare quello che è accaduto”. Adessoè uscita. A raccontare la reazione della modella che per laha visto lede Laci ha pensato l’amico e giornalista Gabriele Parpiglia in una diretta ...