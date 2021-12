Bassetti | Solo ieri ho ricoverato 8 no-vax

Leggi su agi

(Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - L'infettivologo Matteotorna all'attacco dei no-vax. "La situazione è buona, ma soffriamo per i non vaccinati.ho8 pazienti 'no vax' e purtroppo ho dovuto mandare via altre persone riconvertendo il reparto in Covid. Nell'ultimo mese alla Liguria i non vaccinati sono costati 4 milioni di euro tra rianimazione e ricoveri ordinari. Andrebbe esteso l'obbligo agli over 40", dice direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, "L'Italia è un Paese grande, ma 6 milioni di non vaccinati con oltre 2 milioni di over 50, sono tanti. Troppi". "Andrebbero cambiati anche i parametri dei ricoveri" aggiunge, "In Liguria per il 40-50% dei posti in media intensità sono pazienti che arrivano con altri problemi, ad esempio un braccio rotto, e ...