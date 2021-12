Variante Omicron in 57 paesi. Pfizer: “Terza dose vaccino la ferma” (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Variante Omicron continua a diffondersi e ora è presente in 57 paesi – compresa l’Italia dove sono stati sequenziati altri 3 casi – secondo le news diffuse dall’Oms. L’Organizzazione Mondiale della Sanitàche non si sbilancia su sintomi, pericolosità e contagiosità rispetto alla Variante Delta. Il vaccino Pfizer però può fermare la nuova Variante, come dice l’azienda: la Terza dose neutralizza Omicron e offre un’elevata protezione. Con ogni probabilità, dice la casa farmaceutica, servirà anche una quarta dose. Le informazioni diffuse da uno dei produttori di vaccino a mRna costituiscono una prima svolta in attesa di ulteriori elementi, dati e informazioni sulla ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lacontinua a diffondersi e ora è presente in 57– compresa l’Italia dove sono stati sequenziati altri 3 casi – secondo le news diffuse dall’Oms. L’Organizzazione Mondiale della Sanitàche non si sbilancia su sintomi, pericolosità e contagiosità rispetto allaDelta. Ilperò puòre la nuova, come dice l’azienda: laneutralizzae offre un’elevata protezione. Con ogni probabilità, dice la casa farmaceutica, servirà anche una quarta. Le informazioni diffuse da uno dei produttori dia mRna costituiscono una prima svolta in attesa di ulteriori elementi, dati e informazioni sulla ...

