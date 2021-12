Un Albero per il futuro, i giovani studenti di Sabaudia mettono a dimora 20 piante (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sabaudia – Anche la città di Sabaudia ha aderito all’iniziativa “Un Albero per il futuro”, promossa dal Ministero della Transizione Ecologica in collaborazione con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità al fine di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della tutela dell’ambiente nelle sue diverse declinazioni. Questa mattina, gli alunni della scuola dell’infanzia di Mezzomonte e Borgo San Donato, afferenti all’Istituto Comprensivo “V.O. Cencelli”, hanno partecipato attivamente alla messa a dimora di ben venti piante, rigorosamente essenze autoctone, presso i cortili dei due plessi scolastici. L’attività, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, è stata realizzata grazie al Reparto Carabinieri Biodiversità di Sabaudia e alla ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 dicembre 2021)– Anche la città diha aderito all’iniziativa “Unper il”, promossa dal Ministero della Transizione Ecologica in collaborazione con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità al fine di sensibilizzare legenerazioni sui temi della tutela dell’ambiente nelle sue diverse declinazioni. Questa mattina, gli alunni della scuola dell’infanzia di Mezzomonte e Borgo San Donato, afferenti all’Istituto Comprensivo “V.O. Cencelli”, hanno partecipato attivamente alla messa adi ben venti, rigorosamente essenze autoctone, presso i cortili dei due plessi scolastici. L’attività, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, è stata realizzata grazie al Reparto Carabinieri Biodiversità die alla ...

Advertising

emergenzavvf : #8dicembre, #ImmacolataConcezione. Per tanti #oggi è il giorno per fare l’albero di #Natale: iniziamo bene le feste… - Azzurri : ?? Al @museocoverciano, l’albero con le letterine dei bambini con un messaggio agli #Azzurri ?? Da oggi al 23 dice… - chiara_sciuto : RT @mrsincoerenza: oddio ma in che senso stanno facendo l’albero di natale se ieri si stavano truccando per la festa di halloween? mi è sf… - mcuheartx : ma sandro e giulia che fanno l’albero di natale perché sono così meravigliosi e sandro che voleva tenerla per la vi… - pisa676 : RT @Ponzietto: Albero di Natale senza aghi per NoVax ?? -