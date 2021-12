Temptation Island | l’iconica risposta di Drusilla Gucci su una sua possibile partecipazione con Francesco Chiofalo

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sembra proprio essere tornato il sereno tra l’ex concorrente de L’Isola dei famosie il fidanzato nonché ex di. I due, nelle scorse settimane, avevano svelato di stare attraversando un periodo di crisi a causa della loro diversità caratteriale, ma ora le cose sembrano andare per il verso giusto dal momento che sono stati visti insieme a Sharm, anche se nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi i due hanno ammesso di litigare spesso, anche a causa degli errori grammaticali di: “Quando sono con lui lo correggo; quando non sono con lui lo leggo e… mi si gela il sangue!“, ha svelato. A parte questo, i due hanno raccontato di essere innamorati e...