Roma, fa il bagno nudo nella fontana di piazza della Repubblica: gli agenti in acqua per arrestarlo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Choc a Roma. In piazza della Repubblica, in pieno centro, vicino alla stazione Termini, un ragazzo di colore ha fatto il bagno nudo nella fontana delle Naiadi. La notizia è riportata sul Messaggero.it. Il fatto è successo nella mattina di oggi, mercoledì 8 dicembre. Segnalato dai passanti e da alcuni turisti, sul posto è arrivata la Polizia locale che hanno chiesto al ragazzo, che aveva solo un cappello rosso in testa, di uscire dalla fontana e di rivestirsi. La risposta è stata negativa, l'uomo ha infatti opposto resistenza, e così gli agenti sono stati costretti ad entrare nell'acqua e a bloccare il ragazzo. Non senza momenti di tensione. Anche perché il ragazzo extracomunitario, ...

