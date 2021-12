Noi e i diritti/3. Perché raddoppia il numero degli artisti uccisi nel mondo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo l’ultimo rapporto “Freemuse” stilato dalle Nazioni Unite sulla libertà d’espressione artistica nel mondo, ci informa Federica Lavarini sull’ultimo numero della “Lettura”, si delinea lo scenario di un “netto peggioramento”: “107 artisti perseguiti penalmente nel 2020 (più 78 rispetto al 2019), 133 agli arresti (più 48), 82 in carcere (più 11). Mentre è praticamente raddoppiato il numero degli artisti uccisi: 17”. Triste sorte per Yulia Tsvetkova in Russia, per il fumettista Jiang Yefei in Cina, per Luis Manero Otero Alcàntara a Cuba, per la rapper Obianuju Catherine Ideh in Nigeria, per Isabel Cabanillas de la Torre, uccisa in Messico, per la curda Zehra Dogan, per Ganzeer in Egitto e per tutte le artiste e gli ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo l’ultimo rapporto “Freemuse” stilato dalle Nazioni Unite sulla libertà d’espressioneca nel, ci informa Federica Lavarini sull’ultimodella “Lettura”, si delinea lo scenario di un “netto peggioramento”: “107perseguiti penalmente nel 2020 (più 78 rispetto al 2019), 133 agli arresti (più 48), 82 in carcere (più 11). Mentre è praticamenteto il: 17”. Triste sorte per Yulia Tsvetkova in Russia, per il fumettista Jiang Yefei in Cina, per Luis Manero Otero Alcàntara a Cuba, per la rapper Obianuju Catherine Ideh in Nigeria, per Isabel Cabanillas de la Torre, uccisa in Messico, per la curda Zehra Dogan, per Ganzeer in Egitto e per tutte le artiste e gli ...

