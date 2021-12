Muore di covid con sue dosi di vaccino, i figli lo fanno scrivere sul manifesto e adesso cercano chiarezza: “non siamo no vax, ma vogliamo risposte” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il covid non ha lasciato scampo al signor Eduardo, 65enne napoletano, morto in seguito al virus e con due dosi di vaccino, proprio come la famiglia a tengo a precisare nel manifesto funebre. Un epilogo per cui i figli non si rassegnano e cercano risposte. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilnon ha lasciato scampo al signor Eduardo, 65enne napoletano, morto in seguito al virus e con duedi, proprio come la famiglia a tengo a precisare nelfunebre. Un epilogo per cui inon si rassegnano e. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NicolaPorro : Poche righe, ma che colpiscono il segno. Dedicate un minuto a questa lettera: è un pugno allo stomaco alla liturgia… - HuffPostItalia : Vegano rifiuta il vaccino perché testato sugli animali: muore di Covid in ospedale - disinformatico : Telepredicatore negazionista del Covid muore di Covid. I virus sono indifferenti alle ideologie. - AssiElena : RT @ImolaOggi: Muore di Covid dopo la TERZA DOSE. L’Asl spezzina: “Probabilmente il vaccino non aveva fatto ANCORA effetto” ?? - andrefrassi__ : RT @ImolaOggi: Muore di Covid dopo la TERZA DOSE. L’Asl spezzina: “Probabilmente il vaccino non aveva fatto ANCORA effetto” ?? -