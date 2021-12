Milan, le scuse di Tomori: “Sono frustrato e arrabbiato, ma possiamo rendere questa stagione memorabile” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, dopo l’errore di ieri sera in Champions League contro il Liverpool, si è voluto scusare con tutti i tifosi rossoneri attraverso un post pubblicato su proprio profilo Instagram: “Continuo a essere frustrato con me stesso e arrabbiato per la squadra per ieri, imparerò da quell’errore e lavorerò sodo per assicurarmi che non accada di nuovo. Ma così orgoglioso di aver segnato il mio primo gol in Champions League a San Siro per il Milan. Ora abbiamo il resto della stagione per garantire che questo club torni al suo posto il prossimo anno e per rendere questa stagione memorabile”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fikayo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il difensore del, Fikayo, dopo l’errore di ieri sera in Champions League contro il Liverpool, si è voluto scusare con tutti i tifosi rossoneri attraverso un post pubblicato su proprio profilo Instagram: “Continuo a esserecon me stesso eper la squadra per ieri, imparerò da quell’errore e lavorerò sodo per assicurarmi che non accada di nuovo. Ma così orgoglioso di aver segnato il mio primo gol in Champions League a San Siro per il. Ora abbiamo il resto dellaper garantire che questo club torni al suo posto il prossimo anno e per”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fikayo ...

