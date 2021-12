Matteo Bassetti, la notizia improvvisa poco fa: “Carabinieri a casa” (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Credo che il nostro paese abbia grosse responsabilità dal punto di vista culturale. La nostra scuola e le nostre università devono rispondere dello stato di salute del Paese da questo punto di vista. Quando sento le parole dei no-vax che negano la pandemia sono certo di essere davanti all'analfabetismo funzionale". Lo ha detto il primario di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti dopo un servizio mandato in onda durante la puntata della trasmissione Tagadà di La7. L'infettivologo, ospite del programma di Tiziana Panella, ha scosso la testa davanti agli interventi dei no-vax. "Dopo il Covid dovremo ripensare al nostro sistema educativo. Capisco la paura del vaccino, ma negare la pandemia e sostenere cure a base di erbe e bacche è grave, qualcosa su cui la politica dovrebbe agire. Per queste persone l'unica ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Credo che il nostro paese abbia grosse responsabilità dal punto di vista culturale. La nostra scuola e le nostre università devono rispondere dello stato di salute del Paese da questo punto di vista. Quando sento le parole dei no-vax che negano la pandemia sono certo di essere davanti all'analfabetismo funzionale". Lo ha detto il primario di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genovadopo un servizio mandato in onda durante la puntata della trasmissione Tagadà di La7. L'infettivologo, ospite del programma di Tiziana Panella, ha scosso la testa davanti agli interventi dei no-vax. "Dopo il Covid dovremo ripensare al nostro sistema educativo. Capisco la paura del vaccino, ma negare la pandemia e sostenere cure a base di erbe e bacche è grave, qualcosa su cui la politica dovrebbe agire. Per queste persone l'unica ...

