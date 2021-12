Macron omaggia Merkel | ' Grazie Angela per non aver dimenticato le lezioni della Storia'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Macron omaggia

Globalist.it

... per aver fatto così tanto per noi, per aver fatto avanzare l'Europa', ha scritto il presidente francese in un tweet nel quale è contenuto il video che mostra lo stessoe Merkel in vari ...Parigi, 30 nov 19:17 - Josephine Baker, donna di spettacolo francese di origini statunitensi che partecipò alla resistenza durante la secondo Guerra mondiale,...Nel giorno dell'elezione di Olaf Scholz alla Cancelleria tedesca il presidente francese in un video messaggio rende omaggio ad Angela Merkel.Parma, il suo territorio e i colori che lo rappresentano. È questo il forte significato che ispira la nuova maglia realizzata da Macron che sarà utilizzata in EPCR Challenge Cup da Zebre Rugby Club, f ...