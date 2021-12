Juventus Malmoe 1-0 LIVE | Kean di testa su grande assist di Bernardeschi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Allo stadio Allianz, il match valido per la 6ª giornata del gruppo H della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo H della Champions League 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTASintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 2? Cross Alex Sandro – Prima iniziativa del brasiliano che va sul fondo e crossa. Respinta in corner 2? Colpo diRugani – Svetta sul corner dima schiaccia centralmente. Blocca Diawara 6? Tiro– Controlla di petto e calcia in area. Debole, para ...

forumJuventus : #JuveMalmoe, oggi ore 18,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con De Ligt a completare la linea difensiva e Bentancur me… - Gazzetta_it : La Juve Primavera chiude in bellezza e strapazza per 4-1 il Malmoe #YouthLeague - DiMarzio : #UCL, #JuventusMalmo | Le formazioni ufficiali - Corriere : Juventus-Malmoe: Allegri cambia, davanti Dybala e Kean Live 0-0 - infoitsport : Juventus - Malmoe 0-0 LIVE - Champions League. La diretta della partita -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Malmoe

L'episodio chiave del match valido per la 6ª giornata del gruppo H della Champions League 2021 - 2022: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 6ª giornata del gruppo H della Champions League 2021 - 22. Dirige la sfida l'arbitro Peljto. L'EPISODIO ...Maurizio Arrivabene, ad della, ha parlato prima della partita contro il. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky, Maurizio Arrivabene ha parlato prima di Juve -. JUVE...club svedese Malmo Nella fase a gironi di Champions League per la prima volta in sei anni, ma le cose non sono andate come ...Sogna il primo posto la Juventus di Massimiliano Allegri. Che deve battere il Malmoe - compito che sembra agevole - e sperare che lo Zenit fermi in qualche modo il Chelsea di Tuchel: ecco, ...