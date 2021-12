In Italia i giovani andranno in pensione a 71 anni. Fra le età più alte d'Europa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In Italia, il requisito di futura età pensionabile “normale” è tra i più elevati con 71 anni di età, come la Danimarca (74 anni), l’Estonia (71 anni) e i Paesi Bassi (71 anni), contro una media Ocse di 66 anni per la generazione che accede adesso al mercato del lavoro. E’ quanto si legge nel report “Uno sguardo sulle pensioni” dell’Ocse che delinea lo stato attuale e futuro dei diversi sistemi, sottolineando che l’introduzione nel 1995 del regime pensionistico nozionale a contributi definiti che adegua le prestazioni all’aspettativa di vita e alla crescita economica sarà pienamente efficace solo intorno al 2040. L’invecchiamento della popolazione in Italia, spiega l’ Ocse sarà rapido e nel 2050 ci saranno 74 persone di età pari o superiore a 65 ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In, il requisito di futura età pensionabile “normale” è tra i più elevati con 71di età, come la Danimarca (74), l’Estonia (71) e i Paesi Bassi (71), contro una media Ocse di 66per la generazione che accede adesso al mercato del lavoro. E’ quanto si legge nel report “Uno sguardo sulle pensioni” dell’Ocse che delinea lo stato attuale e futuro dei diversi sistemi, sottolineando che l’introduzione nel 1995 del regime pensionistico nozionale a contributi definiti che adegua le prestazioni all’aspettativa di vita e alla crescita economica sarà pienamente efficace solo intorno al 2040. L’invecchiamento della popolazione in, spiega l’ Ocse sarà rapido e nel 2050 ci saranno 74 persone di età pari o superiore a 65 ...

