Herbert Diess verso la conferma in Volkswagen ma con dei limiti

In casa Volkswagen si continua a riflettere sul futuro di Herbert Diess come amministratore delegato. Si attendeva una decisione nei giorni scorsi, ma poi è stata rimandata. A questo punto, si presume che qualche notizia ufficiale possa giungere giovedì 9 dicembre. In questa data, infatti, si terrà il consiglio di sorveglianza del Gruppo VW durante

