Giorgetti | “In Campania investimento da 85 milioni per l’agroalimentare”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ministro dello Sviluppo Giancarloha autorizzato nuovi accordi di sviluppo industriale nel settore agroalimentare inper oltre 85di euro, che puntano a favorire la competitività sui mercati, nazionale e internazionale, delle imprese ‘La Regina di San Marzano’, la ‘San Giorgio’, la ‘Sorrento Sapori’ e ‘Tradizioni’. “Gli accordi – spiega il Mise – puntano a sostenere l’incremento della produttività e dell’occupazione degli stabilimenti presenti sul territorio della provincia di Salerno, attraverso investimenti in tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili per realizzare prodotti di alta qualità: dalle conserve di pomodoro ai prodotti da forno sia dolce che salato”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

