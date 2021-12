Esami di Stato, petizione per conoscere le modalità di svolgimento prima dell’inizio dell’anno scolastico (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Le modalità di svolgimento degli Esami di Stato devono essere conosciuti nel mese di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico. modalità diverse dell'esame di Stato, presuppongo una diversa progettazione dei diversi organi collegiali della scuola e ovviamente del singolo docente", inizia così la petizione lanciata da Guido Boncristiani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Ledideglididevono essere conosciuti nel mese di settembre,dell'inizio dell'annodiverse dell'esame di, presuppongo una diversa progettazione dei diversi organi collegiali della scuola e ovviamente del singolo docente", inizia così lalanciata da Guido Boncristiani. L'articolo .

