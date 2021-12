Covid:scritte no vax imbrattano insegna hub vaccinale nel Barese (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ignoti hanno danneggiato la notte scorsa l'insegna dell'hub vaccinale del Comune di Ruvo di Puglia. Lo scrive su fb il sindaco della città, Pasquale Chieco, annunciando che l'insegna è stata rimossa e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ignoti hanno danneggiato la notte scorsa l'dell'hubdel Comune di Ruvo di Puglia. Lo scrive su fb il sindaco della città, Pasquale Chieco, annunciando che l'è stata rimossa e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid scritte Covid:scritte no vax imbrattano insegna hub vaccinale nel Barese ...erano state apposte scritte "piuttosto deliranti da qualche facinoroso no vax". "Fatto sta che - rileva - , al di là di qualsiasi convinzione o pregiudizio circa la campagna vaccinale anti covid - 19,...

