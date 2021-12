Ci vediamo su Zoom? Così si garantisce la segretezza tra Biden e Putin

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Cisu?”. Non è andatala videochiamata tra Joee Vladimir. Ma quale sistema usano gli Stati Uniti, e la Russia in questo caso, per garantire ladelle conversazioni tra capi di Stato? Ai servizi segreti di mezzo mondo non dispiacerebbe origliare la chiacchierata di oltre due ore (ma bisogna considerare i rispettivi interpreti) che si è tenuta tra la Situation room della Casa Bianca e lo sfarzoso palazzo dia Sochi sul Mar Nero. Il New York Times ha chiesto a Emily Horne, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, quale sistema viene adottato per criptare le informazioni che partono da Washington. “Come regola generale non parliamo di misure di sicurezza o della logistica delle chiamate del presidente con i leader ...