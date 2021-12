Calciomercato Bologna | Orsolini sulla lista dei partenti | via a gennaio?

(Di mercoledì 8 dicembre 2021), poco spazio per Riccardo. Possibile la sua cessione già nelle prossime settimane Come riportato dal Corriere dello Sport, Riccardoha pagato e non poco il cambio di sistema di gioco in casa. L’esterno appare ormai ai margini del progetto e potrebbe partire già a. I rossoblù sanno che difficilmente potranno incassare i 15 milioni richesti in estate e, per questo, potrebbero scendere fino a 10. L’alternativa è la permanenza fino a giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Riccardo Orsolini ha pagato e non poco il cambio di sistema di gioco in casa Bologna. L'esterno appare ormai ai margini del progetto e potrebbe partire già a ...