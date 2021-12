Allegri | “Kean sta bene Italiane in Europa? Le altre sono superiori”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Massimiliano, tecnico bianconero, ha spiegato così ai microfoni di Sky la formazione della sua Juventus che affronterà il Malmoe: “sta, così Morata riposa un po’. Poi gioca De Winter, che è un ragazzo giovane ma pronto per fare una partita come questa. Dobbiamo fare una partita importante e cercare di vincere”. Si aspetta qualcosa in più da chi gioca meno?“Io guardo tutti con attenzione.contento quando gioca Perin, Rugani ha fattoquando ha giocato. Arthur credo sia alla seconda da titolare dopo Verona, Rabiot rientra: mettono minuti nelle gambe e c’è bisogno di tutti perché siamo a tre giornate dalla fine dell’anno e del girone di andata. C’è bisogno di punti”. Dopo questa fase a gironi che bilancio facciamo del calcio italiano in?“Posso ridere? ...

Advertising

romeoagresti : #Allegri: “Domani giocheranno Perin, Rugani, Alex Sandro e Rabiot. Poi domani mattina valuterò gli altri. #Kean ha… - GiovaAlbanese : #Allegri alla vigilia di #JuveGenoa: '#Pellegrini e #Kulusevski saranno confermati, #Locatelli sta bene e giocherà… - juventusfc : Allegri ?? «Rabiot in Nazionale francese gioca nei due di metà campo e fa molto bene; @AlvaroMorata e Kean mi hanno… - rada_maja : RT @Corriere: Juventus-Malmoe: Allegri cambia, davanti Dybala e Kean Live 0-0 - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juve, Allegri: 'Kean sta bene. Italiane in Europa? Mi viene da ridere... Altre sono superiori' -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Kean

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHELSEA/ Quote,lancia Moiseallo Stadium QUOTE E PRONOSTICO L'agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Chelsea Juventus femminile , quindi possiamo ...Tomasson JUVENTUS (4 - 4 - 2): Perin; De Winter, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala,. All.Kean o Morata: Massimiliano Allegri ha sciolto il dubbio in attacco per Juve Malmoe. Torna il centravanti italiano Moise Kean era uno dei dubbi della vigilia di Juve Malmoe: l’attaccante bianconero è ...“Mi viene da ridere. Fino all’altro ieri le italiane erano alla pari con le altre in Europa, poi ieri sera il Milan perde col Liverpool. Le inglesi, insieme a PSG e Bayern Mon ...