WWE | Kairi Sane tornerà a lottare?

(Di martedì 7 dicembre 2021) La situazione della nipponicasta diventando sempre più intricata. Difatti la lottatrice ha deliberatamente tolto la scorsa settimana il tag “WWE” dal suo account ufficiale di Instagram. Ora infatti per cercarla bisogna digitare “official” e nella sua bio si legge di come lei sia una ex Superstar della federazione di Stamford e campionessa della divisione femminile di NXT. La situazioneda oltre un anno sta lavorando come ambasciatrice per il proprio paese aiutando i giovani talenti nipponici. Ha anche partecipato ad Hell in a Cell commentando il PPV in lingua originale. Un fan su twitter le ha chiesto se un giorno la talentuosasul quadrato, la sua risposta è stata una emoji che strizza l’occhiolino.

Sane originally signed a three-year deal with WWE in March 2017, and won the 2017 Mae Young Classic. She last wrestled in July 2020.Murray & Adam Wilbourn on Kairi Sane leaving WWE, Lesnar vs. Reigns & more! Join WhatCulture's Andy H. Murray and Adam Wilbourn as they bring you Tuesday's rundown of all the latest wrestling news.