Whatsapp, via i messaggi anche dopo 24 ore. Uk: "Così impossibile segnalare illeciti" (Di martedì 7 dicembre 2021) Agli utenti di Whatsapp verrà data la possibilità di far scomparire i propri messaggi anche dopo 24 ore. Lo ha annunciato la stessa applicazione sul suo blog. "Non tutti i messaggi devono rimanere per sempre", ha scritto sulla sua pagina Facebook Mark Zuckerberg, CEO di Meta. Whatsapp aveva introdotto i cosiddetti messaggi "effimeri" già lo scorso anno, con la possibilità di eliminare le chat dopo sette giorni, ma da oggi le tempistiche per l'eliminazione dei messaggi si allungano: 24 ore, una settimana, oppure 90 giorni. Trascorso questo tempo, i messaggi effimeri verranno cancellati dalle app dei due interlocutori, come se non fossero mai stati inviati.Si legge sul blog dell'applicazione: "C'è magia nel sedersi di ...

