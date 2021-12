Wanda Nara | la posizione illegale sul divano | non basta un sol click Ipnotica – VIDEO

(Di martedì 7 dicembre 2021) La conturbante procuratrice sportiva torna in grande stile sui social dopo la bagarre con Icardi con unda mozzare il fiato.manda in fibrillazione il web. Nelle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Marcolinho5 : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara ad uno shooting fotografico ???????????? - sportli26181512 : Wanda Nara, ora è giallo: compleanno senza Icardi?: La sorella della moglie dell'attaccante del Psg si lascia scapp… - HotCock21forYou : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara ad uno shooting fotografico ???????????? - Claudio91170038 : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara ad uno shooting fotografico ???????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara ad uno shooting fotografico ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Corriere dello Sport.it

sta programmando un viaggio in grande stile. È stata lei stessa a svelare un dettaglio in una delle sue ultime storie social. "Quale borsa porto come me a Baires?" , ha chiesto ai suoi ...La moglie di Icardi ha pubblicato un video che ha messo a dura prova tutti i deboli di cuore. La sua bellezza è sconvolgente!ha pubblicato una foto che ha letteralmente sconvolto il suo pubblico. La splendida argentina è seguita su Instagram da ben 10 milioni di followers. Il suo pubblico non riesce a fare a meno ...La sorella di Wanda ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali sullo scandalo in famiglia e ha parlato di Mauro ...La sorella della moglie dell'attaccante del Psg si lascia scappare dei dettagli social che gettano nuove ombre sul rapporto ...