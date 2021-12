Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 7 dicembre

(Di martedì 7 dicembre 2021) Idell’deldi, 72021. La combinazioneè: 9-12-23-38-59-88 numero jolly 76 e numero SuperStar 18. Nessun ‘sei’ né ‘5+1’ al concorso– SuperStar numero 146 di. Quattro i ‘cinque’ che si sono aggiudicati una quota unitaria di 50.625,69 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti sei è di 122.200.000 euro. L'articolo proviene da Italia Sera.

Risultati Simbolico di oggi, martedì 07 dicembre 2021. Subito dopo le estrazioni di Lotto estratti per il gioco del Simbolotto, il nuovo concorso di Sisal. Da qualche tempo il Gioco del Lotto permette di abbinare alla propria ...